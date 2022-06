L'Arsenal è l'ultimo rifiuto in ordine di tempo. In precedenza c'erano stati quelli a Newcastle, Dortmund e Siviglia. Paulo Dybala dice no e aspetta solo l'Inter: proposta del contratto nota e che si sposa con i desideri dell'argentino. I nerazzurri vogliono fortemente portare la Joya a Milano e in settimana è previsto un ulteriore meeting tra le parti per rinsaldare l'accordo e, magari, chiudere definitivamente i negoziati. Non a caso - come informa la Gazzetta dello Sport - il club nerazzurro sta intensificando le operazioni in uscita (Sanchez e Vidal su tutti) che aprirebbero spazio al monte ingaggi per l'ingresso di Paulino. Anche questo è un indizio.