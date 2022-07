Prosegue lo stallo per quanto riguarda Paulo Dybala, ancora senza squadra nonostante sia a parametro zero. L'Inter ne mantiene il controllo 'a distanza', con continui aggiornamenti con l'agente, ma le posizioni restano cristallizzate e di alternative valide ai nerazzurri non se ne vedono. E c'è da considerare la variabile tempo. "Il tempo è, infatti, il tasto su cui si è battuto di più nell’ultima telefonata, lunedì in tarda sera dopo 10 giorni di silenzio pneumatico: da una parte della cornetta lo stesso Marotta, l’uomo che dentro all’Inter più spinge per portare Paulo a Milano, e dall’altra il discusso agente dell’argentino Jorge Antun e l’intermediario Fabrizio De Vecchi. I tre hanno convenuto che la tempistica di questo affare è completamente cambiata: se di fronte alla terza offerta interista alcune settimane fa, Antun avesse accettato il mini bonus alla firma e un contratto da 5 milioni più uno legato alla disputa di metà delle presenze (con clausola rescissoria), oggi in ritiro con Simone ci sarebbe di certo anche la Joya - spiega la Gazzetta dello Sport -. E, invece, è mancato il timing e sono state sottovalutate le conseguenze di un’altra operazione che pareva utopia". Ovviamente il riferimento è a Lukaku, che ha completato - per il momento - il reparto offensivo.