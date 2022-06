"Le convergenze di cui ha parlato Marotta sono note - scrive stamane la Gazzetta dello Sport -. Il club deve fare spazio in rosa, per numeri e monte ingaggi. L'attacco è un reparto affollato. Non basta neppure l'addio di Sanchez, situazione che vivrà probabilmente in questa settimana un'accelerazione". Insomma, servirà un'altra uscita nel reparto offensivo oltre a quella preventivata del cileno. Non Correa visto che - come spiega la rosea - ha un ingaggio non particolarmente pesante (3 milioni). Dunque, a partire dovrebbe essere Dzeko (5,5 milioni), ma per il bosniaco a oggi non esistono trattative. E allora la Gazzetta non esclude una partenza a sorpresa di Lautaro, nonostante le nette smentite dei diretti interessati e anche quella sull'interessamento del Tottenham.

A Dybala non resta che attendere e magari iniziare a pensare a qualcosa di diverso dall'Inter. Il club nerazzurro sa che in questa fase sta rischiando di perdere il treno, ma non può fare altrimenti.