Denzel Dumfries sarà il prossimo rinnovo di casa Inter. Lo afferma la Gazzetta dello Sport che offre degli aggiornamenti in merito al prolungamento dell'esterno olandese, una questione per la quale l'Inter si è mossa già parecchio tempo fa contando di chiudere l'accordo sulla falsariga di quanto ottenuto con Federico Dimarco: sul tavolo del giocatore, in scadenza tra dodici mesi, è arrivata una proposta da 4 milioni più bonus fino al 2027.

La richiesta di Dumfries e del suo entourage viaggiava però su altri numeri: 5,5 milioni a stagione, più del doppio dei 2,5 milioni attualmente in busta paga. Ma alla fine, ha prevalso l'intenzione dell'Inter di non cedere ai giochi al rialzo, come avvenuto con Lautaro Martinez che firmerà entro la fine della Copa America arrivando a nove milioni più bonus.

