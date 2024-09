Resta in bilico la situazione di Denzel Dumfries, ancora sospeso sulla questione rinnovo di contratto. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, il momento della verità non può più essere rimandato: il neerlandese deve decidere una volta per tutte se firmare o no. La rosea parla anche dei tempi: il club si aspetta una risposta tra una settimana, dopo l'impegno con la nazionale. Non oltre.

La proposta resta quella nota (4 milioni a stagione) e non è negoziabile. Il nuovo ingaggio sarebbe in linea con quello di Dimarco, dirimpettaio di fascia la cui trattativa per il rinnovo si era aperta quasi in parallelo a quella dell’ex Psv. Durante l'Europeo, dopo molteplici summit, si era arrivati a un sì di massima da parte dell'esterno, ma si attende ancora la stretta di mano finale.

Arriverà dopo la sosta? La certezza - secondo la Gazzetta - è che l'Inter non farà passi indietro sulla questione clausola rescissoria: il presidente Marotta e il d.s. Ausilio sono fermi anche su questo fronte.