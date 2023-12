La Gazzetta dello Sport riferisce oggi le ultime notizie da Appiano Gentile in vista del match importantissimo di domenica a Napoli. Secondo quanto riporta la rosea, Dumfries, assente a Lisbona per affaticamento, ieri ha lavorato regolarmente e sarà con ogni probabilità titolare al Maradona, consentendo a Darmian di tornare a giocare nei tre di difesa.

Questo anche perché Bastoni non ce la fa. Il difensore oggi dovrebbe tornare a lavorare in parte col gruppo, ma l'idea pare essere quella di evitare pericolose ricadute: nel mirino l'Udinese, gara in programma al Meazza il 9 dicembre. Out, ovviamente, anche Pavard. Quando torna il francese? Ha tolto il tutore dal ginocchio e ha iniziato a correre, ma sarà tra i convocati tra 3 settimane, assicura la Gazzetta.