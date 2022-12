"I nerazzurri hanno fissato un prezzo orientativo per la maglia numero due: sessanta milioni circa. Non è economico, ma tanto vale per i dirigenti nerazzurri un esterno esuberante e affamato, con margini ancora di crescita, voglia rara di imparare e, soprattutto, con fisicità adatta alla Premier - si legge -. Proprio dall’Inghilterra già la scorsa estate sono arrivati gli interessamenti più concreti per il laterale destro, plasmato in un centrocampo a 5 da Simone Inzaghi prima che da Louis van Gaal. Nel dettaglio, il Chelsea ha cercato e cerca ancora un esterno con caratteristiche simili: il gradimento sull’olandese non è cambiato in casa Blues neanche nella transizione da Tuchel a Potter. E sullo sfondo è ben visibile pure il lavoro di alta diplomazia di Rafaela Pimenta, agente di Dumfries, eminenza grigia dell’eventuale futuro trasferimento".

L'Inter deve arrivare un attivo di 60 milioni secondo la Gazzetta, e allora l'addio di un big entro giugno diventa necessario. Dumfries via 'salverebbe' in qualche modo anche Skriniar, considerato più importante. E poi c'è, come detto, il discorso Lukaku: lui a Londra proprio non vuole tornare e la sua testa è solo per l'Inter. Al contempo, lo stesso Chelsea non pare desideroso di riprendersi Big Rom. "Ecco perché l’unica via a prova di minusvalenza resta quella di nuovo prestito dalla Premier, magari rinegoziando i termini che per questa stagione erano fissati a 8 milioni più 4 di bonus. Anche questo nodo è, comunque, difficile da sciogliere, anche perché dipende da vari fattori: non solo dalla volontà di Big Rom, ma dalle prestazioni da qui a fine stagione", spiega la rosea. L'affare Dumfries, in tal senso, potrebbe agevolare il negoziato per il belga.