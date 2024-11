Donnarumma sul mercato? La panchina a Monaco di Baviera non è stata certamente una bella notizia per il portiere della nazionale azzurra, al quale Luis Enrique ha preferito Safonov. Un indizio di un rapporto che potrebbe iniziare a essersi incrinato, come già capitato con altri giocatori della rosa del PSG (Skriniar su tutti)? Si capirà di più stasera dalla distinta del match con il Nantes.

Intanto la Gazzetta dello Sport lancia la suggestione: occhio all'Inter. La storia di Gigio con i parigini non è mai stata semplice, soprattutto a livello di critica: all'ex Milan non gli è mai stato perdonato nulla. Finora Donnarumma aveva agito con lungimiranza, ignorando gli attacchi gratuiti e focalizzandosi sul campo. Da dove però è arrivata la sberla di Luis Enrique, sottolinea la rosea.

Il contratto è in scadenza nel 2026 e finora dalla società non sono arrivati segnali in direzione rinnovo. "E se il club minimizza, l’episodio di Monaco sembra aver contaminato la trattativa seguita con molta attenzione da vari club di spicco - si legge -. Al di là della questione finanziaria, l’Inter osserva l’evoluzione per il dopo Sommer, come il Bayern per il dopo Neuer. Il City invece aveva già sondato il terreno ad agosto e pure il Liverpool soppesa il profilo dell’azzurro. Stasera con il Nantes si capirà meglio se la situazione possa degenerare a Parigi, tramutandosi in crisi di fiducia e aprire nuovi orizzonti".