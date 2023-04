Testa al Benfica. Simone Inzaghi ha usato l'allenamento del giorno di Pasqua per spronare i suoi uomini in vista dell'andata dei quarti di finale contro le Aguias in programma martedì al Da Luz. Come riporta la Gazzetta dello Sport, Inzaghi, pur deluso dagli ultimi risultati in Serie A, stamani ha preferito sottolineare la storica opportunità di tornare nelle semifinali di Champions League, cosa che non accade dal lontanissimo 2010: "Creiamo tanto e la palla non vuole entrare, ma non perdiamo fiducia in quello che stiamo facendo. Torneremo a segnare e con continuità. Crediamoci!" il senso del suo discorso. Intanto, al fianco della squadra ci sarà anche il presidente Steven Zhang, che domani pomeriggio salirà sul charter per il Portogallo con i giocatori, lo staff tecnico e il resto della dirigenza. Vuole stare vicino al gruppo e dargli la carica. Anche per lui e la proprietà di Suning, l'arrivo tra le prime quattro d'Europa sarebbe un altro traguardo storico.