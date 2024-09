Oggi l'ultimo test, ma Federico Dimarco è praticamente out dalla sfida con il Manchester City. Il migliore in campo di Monza, infatti, domenica sera ha rimediato un affaticamento muscolare ai flessori della coscia sinistra che lo costringe a fermarsi. Colpa di una rincorsa di 50 metri su Bianco: lì l'ex Verona aveva sentito un dolorino, gestito senza cambi negli ultimi minuti di gara.

Oggi - come riferisce la Gazzetta dello Sport - Dimarco sosterrà un ultimo provino ad Appiano, ma le speranze di farlo volare nel Regno Unito sono molto residuali. Anzi: il vero obiettivo è rimetterlo in campo nel derby, cosa non scontata anche se il riposo favorirebbe il rientro. Al suo posto pronto Carlos Augusto per sfidare i campioni d'Inghilterra.