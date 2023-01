Il Tucu continua a faticare, non ingrana e inizia ad assaporare il San Siro ostile; l’olandese, stanco del poco minutaggio fin qui con Xavi, vuole cambiare aria quanto prima... Soluzione che potrebbe rivelarsi congeniale ad entrambi ma il quotidiano milanese precisa: "Si tratta per il momento di un’idea dei dirigenti blaugrana che deve essere approfondita con i colleghi nerazzurri". Approfondimento tra le parti che potrebbe avvenire anche nei prossimi giorni a Riad, dove l'Inter è arrivata da qualche ora in vista della finale di Supercoppa contro il Milan e dove i catalani hanno appena sollevato la Supercoppa spagnola ai danni del Real Madrid: "Il tempo eventualmente per parlarsi nei prossimi giorni non mancherà".