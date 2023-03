Sarà il Benfica il prossimo ostacolo che l'Inter dovrà saltare per continuare l'avventura in Champions League. I portoghesi sono una macchina da gol (23 segnati in 8 partite), motivo per cui, per provare a passare il turno, servirà una difesa solida e attenta. Oltre che al completo, con i singoli ad un alto livello. Partendo da Onana , migliore in campo con il Porto tra andata e ritorno e l’uomo con più interventi di tutto il torneo (38), fino ad arrivare ad una linea difensiva ora decimata ma che al Da Luz, assicura La Gazzetta dello Sport , sarà al completo.

"Quello Skriniar che ha spinto per esserci a Oporto, anche a mezzo servizio, e che ora paga lo sforzo dando forfait per domani contro la Juventus, sarà al suo posto di fronte al Benfica di Gonçalo Ramos", ma per la sfida d’andata a Lisbona Inzaghi riavrà anche Bastoni, ora fermo per una distrazione ai flessori alla coscia sinistra. "Ci sarà tutta l’Inter - ribadisce la rosea -. Ci sarà Acerbi, che a Oporto è stato praticamente perfetto, esaltante nella capacità di leggere movimenti poco ortodossi come quelli degli attaccante di Conçeicao. E bravo dovrà essere Inzaghi a portare all’altezza degli altri, in queste settimane, anche De Vrij: l’olandese ha giocato poco, ha perso anche la nazionale, ha fatto fatica ma ha pure visto poco il campo". L'obiettivo di Inzaghi per continuare a sognare è chiaro: portare in condizione il più possibile tutta la rosa.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!