C'è anche un pezzo su Milan Skriniar tra le pagine dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Lo slovacco, destinato all'addio e sparito dai radar a marzo per i noti problemi alla schiena, si è fatto visitare in Francia da uno specialista di fiducia del PSG, suo prossimo club. E adesso quasi nessun tifoso dell'Inter vuole che l'ex Samp giochi la finale di Istanbul.

"È giusto, Skriniar titolare contro il City sarebbe uno sgarbo a Darmian, suo grande sostituto dalla primavera in poi - commenta la Gazza -. L’esperienza di Skriniar potrebbe però servire, specie se la partita prendesse una certa piega e verso la fine ci fosse bisogno di rafforzare gli argini. Inzaghi lo sa e a Torino potrebbe dare a Skriniar qualche minuto di nuovo ambientamento. E dopo Istanbul, il volo per Parigi, come Hakimi due anni fa. Pare che il marocchino voglia ritornare, i soldi non comprano tutto", sentenzia la rosea, aprendo ad un ritorno a Milano dell'ex Dortmund.

