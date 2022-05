Due partite per riprendersi l’Inter. Joaquin Correa non ha condotto una prima stagione da ricordare in nerazzurro e dovrà dunque dare il tutto per tutto in queste ultime due giornate per convincere il club a puntare ancora su di lui. Difficile ipotizzare un futuro lontano da Milano, visto che l’Inter ha già sborsato i 31 milioni necessari per riscattarlo dalla Lazio, ma non sono esclusi secondo la Gazzetta dello Sport dei clamorosi colpi di scena. Correa ha infatti molti estimatori, soprattutto in Spagna, su tutti Siviglia, Betis e Valencia. C’è stato anche chi ha ventilato un possibile scambio con l’Atletico Madrid per portare Rodrigo De Paul a Milano, ma questa pista appare poco percorribile.