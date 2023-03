Un ritorno di Antonio Conte all'Inter è davvero possibile? È questa la domanda che si pone la Gazzetta dello Sport nella propria edizione online. "Inutile nascondere che l'addio di Conte ha lasciato degli strascichi in viale della Liberazione - scrive la rosea -. Zhang, che a lui era legato e che nell'agosto 2020 aveva vinto la "scommessa" di trattenerlo nonostante i rapporti azzerati con Marotta, Ausilio e Baccin, sperava che il tecnico dello scudetto non se ne andasse a una manciata di giorni dalla festa per un titolo che alla Pinetina mancava da 11 anni. E invece il presidente si era sentito dire da Conte che non sarebbe rimasto in una squadra indebolita, che di lì a poco avrebbe perso Hakimi e, ad agosto, pure Lukaku. Le parti hanno trovato un'intesa sulla buonuscita, ma lo strappo è stato violento e in viale della Liberazione in pochi hanno rimpianto un addio che anzi più di uno ha vissuto come una liberazione".