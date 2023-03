Ha portato il settore giovanile dell'Inter a grandissimi traguardi, sotto la sua guida sono transitati numerosi giocatori di pregio che oggi fanno parlare di sé ai piani alti, da Federico Dimarco a Michele Di Gregorio passando per Andrea Pinamonti, Cesare Casadei, Wilfried Gnonto e tanti altri. Ma dopo 13 anni di soddisfazioni, premi e vittorie, la storia tra Roberto Samaden e l'Inter è prossima al capolinea: secondo la Gazzetta dello Sport, infatti, a giugno si consumerà il divorzio con colui che dal 2010 riveste l'incarico di responsabile del vivaio, culmine di una storia tutta nerazzurra che per lui andava avanti da 33 anni. Nei giorni scorsi, Samaden ha comunicato la sua decisione al presidente Steven Zhang, all'ad Beppe Marotta e al ds Piero Ausilio, al quale lo lega da anni una profonda amicizia: a 56 anni, si prepara ad una nuova avventura, e non è azzardo pensare che le proposte per lui non mancheranno.