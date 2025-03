Santiago Castro, in queste ore, ha in testa solo l'esordio possibile con la maglia dell'Argentina in vista del match con l'Uruguay. Ma occhio al futuro prossimo: l'Inter fa sul serio e il sentimento è ricambiato.

Secondo la Gazzetta dello Sport, infatti, quella nerazzurra è la meta preferita dell'attaccante per il prossimo passo in carriera. E a breve le trattative potrebbero entrare nel vivo. Il prezzo da parte del Bologna è già stato fatto: 40 milioni, in attesa magari di un rialzo all'asta. Però bisogna appunto sottolineare come nella testa di Castro ci sia l'Inter al primo posto e poi c'è sempre il jolly Fabbian, sospeso tra i due club in virtù degli accordi presi. Peraltro - secondo la rosea - in casa rossoblu non è sfumato nemmeno l'apprezzamento per Asllani.

Il Torito piace tantissimo. "Ha margini di crescita difficilmente calcolabili, proprio questo ha stregato i dirigenti interisti - si legge -. In viale della Liberazione disegnano l’Inter che verrà secondo i confini tracciati da Oaktree, sono pronti a investimenti mirati (questo sarebbe particolarmente robusto) per giocatori da patrimonializzare in un orizzonte temporale medio-lungo. Castro risponde all’identikit e, a sua volta, lancia messaggi precisi: il rapporto con Lautaro si è saldato negli ultimi tempi ed è per lui un attrattore potente. Tra l’altro, proprio l’infortunio dell’interista, che ha lasciato il raduno Albiceleste, lo avvicina al campo in Uruguay. Più in generale, lo stesso Santiago vedrebbe bene per sé una traiettoria simile a quella di Martinez in nerazzurro: vorrebbe crescere alla stessa maniera, anche se è ben consapevole che, almeno all’inizio, la Thu-La sarebbe difficile da scalfire".