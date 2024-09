Nessun allarme particolare in casa Inter per le condizioni di Alessandro Bastoni e Hakan Calhanoglu. Entrambi, venerdì sera, erano stati sostituiti nella ripresa da Inzaghi per fastidi muscolari che poi si erano rivelati essere affaticamenti (al soleo della gamba destra per il difensore e ai rotatori dell'anca sinistra per il centrocampista).

Come riferisce la Gazzetta dello Sport, sia l'azzurro che il turco raggiungeranno i ritiri delle rispettive nazionali tra stasera e domani mattina, rispondendo alle convocazioni di Spalletti e Montella. I fastidi non preoccupano, non hanno richiesto esami strumentali e, ragionevolmente, resteranno in ritiro a lavorare.

"Non mi preoccupa Lautaro che va in nazionale, mi preoccupano Bastoni e Calhanoglu. Sono comunque due allarmi", aveva detto il tecnico dei campioni d'Italia dopo il 4-0 all'Atalanta. E allora - come spiega la rosea - è probabile che a Spalletti e Montella venga chiesto di utilizzare la massima cura i due nerazzurri, magari con una gestione ragionata del minutaggio anche in base al fatto che Italia e Turchia in Nations giocheranno due partite tra il 6 e il 9 settembre (contro Francia e Israele gli azzurri, contro Galles e Islanda i turchi).