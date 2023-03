Pare essersi sbloccata, e in maniera positiva, la questione del rinnovo di Stefan de Vrij . Secondo la Gazzetta dello Sport , infatti, il difensore olandese avrebbe detto sì alla proposta di rinnovo giunta dal club nerazzurro, il che significa che è pronto a legarsi alla Beneamata fino a giugno 2025. De Vrij ha fatto sapere alla dirigenza di voler accettare la proposta di Beppe Marotta di un biennale alle stesse cifre che guadagna adesso , circa 4 milioni di euro netti a stagione. A breve, ci sarà l'incontro per la firma. Per i dirigenti interisti è un primo tassello per la difesa del nuovo anno, visto l'addio di Milan Skriniar e con Francesco Acerbi per il quale devono iniziare le trattative per il riscatto.

La scorsa estate l'Inter aveva parlato per la prima volta del suo rinnovo con Rafaela Pimenta, che ne aveva ereditato la procura da Mino Raiola. Da qualche mese l'olandese si è unito alla scuderia di Federico Pastorello che gli ha prospettato alcune soluzioni all'estero, tra cui due che portavano in Premier League. Ma alla fine, ha prevalso l'affetto di De Vrij per l'Inter, anche se in questa stagione lo spazio avuto in campo è stato inferiore. In più, per il club nerazzurro l'ex Lazio, all'Inter dal 2018, è ritenuto un elemento molto importante per lo spogliatoio.

