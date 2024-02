L’attesa di Tajon Buchanan sta per volgere al termine. È questo l'ultimo aggiornamento che la Gazzetta dello Sport dà a proposito del neo-arrivato in casa Inter che ha già festeggiato e superato il primo mese in nerazzurro. "Tutto lascia intendere che il popolo nerazzurro non dovrà ancora aspettare molto per vedere all’opera l’ultimo 'regalo' del presidente Zhang" si legge sulla Rosea che spiega: "Il mese di lavoro svolto sino a oggi è servito da corso accelerato, soprattutto dal punta di vista tattico, perché Tajon capisse cosa fare e come muoversi in sincronia con i nuovi compagni, ma l’apprendistato potrà dirsi terminato solo dopo i primi test in campo".

Considerato il calendario e l'affollamento d'impegni in agenda che inizia a delinearsi, l'occasione buona potrebbe essere alle porte: "Dopo le cinque convocazioni collezionate tra campionato e Supercoppa" senza però mai vedere il campo, l'esordio potrebbe finalmente arrivare nei prossimi giorni, o forse addirittura oggi all'Olimpico contro la Roma "per un breve spezzone, se risultato e circostanze lo consentiranno. Con più probabilità venerdì prossimo a San Siro, quando l’Inter sfiderà la Salernitana nell’anticamera del primo scontro europeo con l’Atletico Madrid".

