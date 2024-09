Come spesso accade, il campo zittisce le chiacchiere. E dalla lettura della lista UEFA per la Champions League si sono capite diverse scelte di mercato, soprattutto osservando l'inserimento di Tajon Buchanan.

E qui l'indizio è diventato prova: il canadese sta per tornare, molto prima del previsto. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, dopo aver saltato tutta la preparazione per l'infortunio alla tibia subito durante la Coppa America, adesso l'ex Club Brugge vede la luce in fondo al tunnel. Cresce l'ottimismo nel rivederlo in campo già a ottobre, proprio durante la fase delicata della stagione tra Italia ed Europa.

Per questo Inzaghi l’ha aggregato al gruppone europeo, lasciando fuori il nuovo arrivato Tomas Palacios e l’argentino Joaquin Correa, ormai fuori dai piani nerazzurri, conferma la rosea.