Betsson Group, colosso legato alle scommesse che ha tra i suoi marchi di punta StarCasinò, potrebbe diventare il nuovo main sponsor dell'Inter: un accordo che, secondo la Gazzetta dello Sport, potrebbe concretizzarsi per una cifra decisamente importante, intorno ai 27-30 milioni a stagione, in linea con quelle che percepiscono alcuni dei grandi club. La trattativa è ben avviata, anche se comunque rimane il condizionamento legato alla presenza del Decreto Dignità che impedisce le sponsorizzazioni alle società di calcio delle aziende di betting, un impedimento del quale la Serie A ha chiesto più volte la cancellazione negli ultimi tempi.

Tra l'altro, il gruppo non sarebbe 'neofita' nel campo delle sponsorizzazioni, visto che qualche mese fa, con l'insegna di infotainment sportivo StarCasinò Sport, Betsson ha siglato un accordo di due stagioni per la jersey sponsorship del Messina, formazione di Serie C.

