Tra i giocatori che torneranno mercoledì a disposizione di Roberto Mancini c'è Alessandro Bastoni. Come spiega La Gazzetta dello Sport, l'azzurro ha rifiutato ogni ipotesi di cessione estiva. "E' riferimento assoluto dell'Inter, Inzaghi non vuole privarsene perché ha caratteristiche uniche e va verso la stagione che dovrà far capire "quanto riempirà ancora di miglioramenti la sua crescita, fin qui esponenziale - come si legge sulla rosea - Bastoni va bene a tutti: ad Antonio Conte, a Simone Inzaghi, a Roberto Mancini. Quando un vestito è buono per tutte le occasioni, vuol dire che è un must have”.