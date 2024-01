Ieri l'Inter ha goduto di una giornata di riposo dopo le fatiche in terra araba, ma già oggi la squadra tornerà a lavorare alla Pinetina in vista del duro impegno di domenica a Firenze.

Da monitorare, in particolare, le condizioni di Bastoni, rimasto in panchina nella finale di Supercoppa a causa di un problema muscolare. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, escluse lesioni: si tratta di affaticamento all'adduttore sinistro. Nono sono stati necessari neppure gli esami. Il difensore si allenerà in gruppo e sarà regolarmente a disposizione di Inzaghi, ma difficilmente verrà rischiato dal 1'.

Di conseguenza, si va verso la riproposizione di Acerbi braccetto sinistro con De Vrij e Pavard a completare la difesa. A centrocampo Inzaghi sarà invece costretto a due cambi considerando le squalifiche di Calhanoglu e Barella: Asllani e Frattesi le scelte che appaiono scontate.

