Alessandro Bastoni non sarà a disposizione di Simone Inzaghi venerdì in occasione della gara contro l'Empoli. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il difensore nerazzurro si è allenato ancora a parte e quindi in casa nerazzurra si pensa a procedere con cautela per averlo pronto a Roma per la finale di Coppa Italia contro la Juve. Al suo posto, uno tra Danilo D'Ambrosio e Federico Dimarco. In attacco, possibile turno di riposo per Edin Dzeko con Joaquin Correa che può godere di una nuova chance dall'inizio.