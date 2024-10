Dopo 23 giorni di riposo forzato, oggi Nicolò Barella torna in gruppo. Il centrocampista sardo si era fermato subito dopo il derby per una distrazione muscolare: assenza per infortunio che gli mancava dal lontano 2020... Inzaghi finalmente riabbraccerà in questa giornata il suo numero 23 proprio alla vigilia del primo snodo cruciale di stagione considerando che il calendario metterà dinanzi ai nerazzurri Roma, Young Boys e Juventus in rapida successione.

Come racconta la Gazzetta dello Sport, in questo periodo Barella ha sostenuto tante sedute in solitaria, accelerando per recuperare il prima possibile dal problema al retto femorale. Tutto ormai alle spalle: nel mirino del vicecapitano nerazzurro c'è la Roma e una maglia da titolare da riprendersi nonostante la grande abbondanza nel reparto.

Secondo la rosea, Mkhitaryan sembra meno sicuro del posto visto che alle spalle incombe Zielinski. Mentre la risalita di Frattesi, lì sul centro-destra caro a Nicolò, è più complicata.