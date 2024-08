La Gazzetta dello Sport rivela: Oaktree ha dato il via libera a un investimento in attacco, purché il presidente Beppe Marotta e il d.s. Piero Ausilio rispettino le linee guida della proprietà californiana. Per cui un attaccante in più sarà preso, a patto che sia un giovane di prospettiva, da far crescere e valorizzare. La dirigenza, quindi, è già al lavoro per scegliere il profilo ritenuto più adatto tra quelli già sondati.

I nomi? Oggi la rosea ne isola due: Karim Konaté del Salisburgo e Vladyslav Vanat della Dinamo Kiev. Quest'ultimo, ucraino classe 2002, è una punta potente e dotato di un gran tiro, reduce da una stagione chiusa da capocannoniere del campionato ucraino con 14 centri in 27 gare. Era presente anche nella spedizione a Euro 2024, con il c.t. Rebrov che l'aveva utilizzato qualche minuto contro il Belgio. Costo? 10-15 milioni.

Più alto, invece, il valore attuale di Konaté, che il Salisburgo valuta circa 25 milioni. Il 20enne ivoriano, capocannoniere dell'ultimo campionato austriaco con 20 gol in 29 partite, dovrà però fermarsi alcune settimane per una distorsione a un ginocchio subita qualche giorno fa.

Ovviamente, parallelamente, restano da sciogliere i nodi Arnautovic e Correa. Ma se per l'austriaco si tratta di sostanzialmente di capire se accetterebbe una riduzione radicale degli spazi o se preferirebbe l'addio, per il Tucu va trovata assolutamente una sistemazione.