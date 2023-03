Ormai l'idea di costruire uno stadio in comune tra Inter e Milan sta sfumando e si è capito una volta di più dopo il vertice tra i club e il sindaco Beppe Sala. Il club rossonero ha confermato l'intenzione di voler partire con i lavora nella zona de La Maura, in qualche modo rinnegando anni di collaborazione con i nerazzurri. Ma il tempo dei rinvii è scaduto: entro tre settimane sarà tutto definitivo. "Il club di Zhang ha infatti, un altro piano nel cassetto, Assago appunto. Su questo progetto aleggiava un certo mistero a causa di un “NDA” (in inglese non-disclosure agreement), un accordo di non divulgazione che impone riservatezza. Di fronte alla accelerazione rossonera verso La Maura, col rischio di speculazioni e scetticismi vari, l’Inter ha deciso di spingere a sua volta: il segreto non poteva reggere troppo", spiega la rosea. Un piano che era stato pensato proprio per cautelarsi nel caso in cui fosse arenato il progetto comune del Nuovo San Siro.

