Il trasferimento a titolo temporaneo di Manuel Akanji all' Inter non è una strada percorribile. "Negli ultimi due giorni l’a.d. Beppe Marotta e il d.s. Piero Ausilio hanno verificato l’impossibilità di strappare un prestito dal Borussia Dortmund , il club con cui lo svizzero ha rotto del tutto", secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport . Serve un esborso, quindi, oppure virare su Francesco Acerbi , "che piacerebbe molto a Inzaghi: era uno dei suoi pretoriani alla Lazio in una difesa a tre costruita attorno a lui".

I 15 milioni chiesti dal Dortmund sono troppi per l'Inter e il contratto del giocatore non verrà rinnovato, ipotesi che si era affacciata nelle scorse ore in vista di un possibile prestito. "I nerazzurri sperano che il Dortmund ammorbidisca le pretese man mano che passeranno i giorni sfruttando pure il gradimento totale di Manuel. E nello stesso tempo, sperano pure di avere un ok dalla proprietà per investire qualche milioncino su un difensore su cui tutto lo staff crede tantissimo - si legge sulla rosea -. In fondo, lo stesso Akanji sarebbe un’opzione da considerare sia nel caso di danarosa cessione di Skriniar, sia come quarto centrale nel post-Ranocchia".

Certamente più semplice arrivare ad Acerbi, per il quale "il prestito adesso è un’opzione assai probabile".