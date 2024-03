La Gazzetta dello Sport dedica oggi ampio spazio alla vicenda Acerbi-Juan Jesus. Come ormai noto, i giocatori verranno ascoltati dalla Procura Federale ma probabilmente questo avverrà domani o venerdì. Forse giusto il brasiliano potrebbe essere ascoltato già oggi, in ogni caso le audizioni dovrebbero avvenire in videoconferenza, con accanto gli ispettori federali.

Il fatto che le versioni non collimino rende la questione di non facile gestione, ma va ricordato che nella giustizia sportiva il "ragionevole dubbio" è consentito anche nel formulare la condanna, diversamente da quella ordinaria. Ieri è avvenuto l'incontro tra i vertici nerazzurri e Francesco Acerbi, che ad oggi mantiene la linea: avrebbe detto a Juan Jesus "ti faccio nero", di qui il fraintendimento. Il club non vuole assolutamente, riporta la rosea, che il proprio nome venga accostato al razzismo e prenderà provvedimenti a seconda di quel che accadrà davanti al procuratore. Potrebbe esserci una multa, ma anche qualcosa di più severo rispetto al futuro in nerazzurro.

Acerbi, va ricordato, rischia almeno dieci giornate di squalifica o uno stop a tempo, oltre a un'ammenda.

