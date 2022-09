Acerbi , Asllani e Dzeko : l'Inter cambia la spina dorsale. E lo fa più per esigenze che per volontà, tra infortuni e calo di rendimento di qualche titolarissimo . "Nessuno dei tre impegnati a San Siro sarebbe il titolare, a meno secondo la teoria estiva, e invece Inzaghi inizia questo ciclo da far tremare i polsi navigando ben distante dalle certezze di qualche mese fa - scrive la Gazzetta dello Sport -. Il tramonto di Stefan de Vrij ha, infatti, aperto a Francesco Acerbi le porte della difesa: chissà per quanto governerà lui. Edin Dzeko, invece, è costretto ancora agli straordinari, visto che il flessore possente della coscia sinistra di Romelu Lukaku ci sta mettendo più del previsto a guarire dalla “distrazione” di fine agosto. A complicare il tutto, ci si è messa pure la sosta delle nazionali per la Nations League sul cui altare Marcelo Brozovic ha sacrificato (almeno) il prossimo mese di calcio giocato".

"In realtà i cambiamenti frenetici nell’Inter non hanno fatto bene a questo inizio di stagione nerazzurro. Le partite ravvicinate hanno modificato il quadro di riferimento attorno a cui si è mosso Inzaghi, mai come stavolta incline a un turnover scientifico - ricorda la rosea -. Gli infortuni, però, lo hanno obbligato a far diventare i “piani B” quasi dei “piani A”: Simone ha dovuto trasformare l’eccezione in normalità e così nessuno si è stupito nel vedergli schierare nove formazioni diverse in nove partite. Mai la stessa per due di fila". E con la Roma saranno dieci su dieci. Molto passerà da Asllani (anche se resta una chance per Mkhitaryan di piazzarsi davanti la difesa): se Acerbi e Dzeko stanno confermando di essere affidabili, il giovane albanese deve prendersi San Siro nel momento più delicato.