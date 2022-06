Un'accelerazione improvvisa riporterà Lukaku all'Inter già in queste ore, già stasera. Gli ultimi aggiornamenti sul ritorno in nerazzurro di Big Rom arrivano direttamente dall'edizione online de La Gazzetta dello Sport: l'incontro tra Inter e Chelsea, in programma domani, è in realtà già in corso. Tutto sembra definito e anche il presidente Steven Zhang ha dato l'ok per i 10 milioni più bonus da versare nelle casse del club londinese per il prestito. Il Chelsea dirà sì, mentre con il giocatore l’accordo è stato trovato da tempo. Primo grande colpo in casa Inter ormai in chiusura e per cui ora si attenderebbe solo l'ufficialità, con l'idea di costruire un tridente da sogno con Lautaro e Dybala, l'altro grande obiettivo dei nerazzurri.