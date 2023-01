Il Chelsea non molla Denzel Dumfries. Secondo quanto riportato dal Daily Express, la dirigenza del club inglese non vuole fermarsi dopo aver messo a segno già cinque colpi di mercato nella finestra invernale e aver speso circa 400 milioni di sterline. L'obiettivo è rinforzare la corsia destra dopo l'infortunio di James. L'obiettivo numero uno è Dumfries, anche il proprietario dei Blues Todd Boehly ha sempre avuto una posizione ferma in merito al suo acquisto: l'olandese starebbe aspettando solo il via libera dell'Inter per trasferirsi al Chelsea.