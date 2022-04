In questa stagione lo score personale parla di 11 gol e 12 assist, eppure il futuro di Gabriel Jesus al Manchester City è tutt'altro che sicuro. Anzi, a oggi si alzano le possibilità di vederlo partire in estate, anche in considerazione dell'arrivo di Julian Alvarez dal River Plate.

Come conferma The Guardian, le parti restano molto lontane sul tema rinnovo e quindi l'attaccante brasiliano ha già iniziato a guardarsi attorno. L'accordo scade nel 2023 e per il momento di prolungare non se ne parla: l'alternativa sarebbe quella di salutare la Premier League per tentare l'avventura in un altro campionato. Secondo Tuttomercatoweb, ci sarebbero due club italiani interessati a Jesus: la Juventus, che però a gennaio ha preso Vlahovic, e l'Inter, soprattutto qualora si concretizzasse la separazione con Lautaro.

