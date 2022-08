Defaticante questa mattina per chi ha giocato a Lecce, allenamento per tutti gli altri. Con Danilo D’Ambrosio che ha lavorato anche sul campo, oltre a svolgere le normali esercitazioni personalizzate per riprendersi dall’infortunio. Poi il rompete le righe di Simone Inzaghi.

Sarà un Ferragosto di riposo per i calciatori nerazzurri. La ripresa infatti è fissata per martedì. Con il gruppo che si ritroverà ad Appiano Gentile martedì in tarda mattinata, con una nuova seduta fissata per pomeriggio. Sabato è in programma Inter-Spezia.