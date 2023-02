Con Milan Skriniar ormai un ex Inter, ufficialmente dal prossimo 1° luglio, in casa nerazzurra si cerca di mantenere gli altri protagonisti del pacchetto arretrato per non essere costretti a una rivoluzione dispendiosa. In attesa di conoscere la decisione finale di Stefan de Vrij, la dirigenza lavora anche alla conferma di Francesco Acerbi, una delle sorprese più liete di questa stagione. Arrivato come 'tappabuchi' dopo l'addio di Andrea Ranocchia, proprio all'ultimo giorno di mercato, oggi è uno dei leader della difesa e spesso e volentieri Simone Inzaghi lo ha schierato titolare al centro della difesa nelle partite più importanti, ottenendo quasi sempre ottime risposte. L'intenzione è dunque riscattarlo dalla Lazio, ma non alle condizioni economiche definite la scorsa estate (4 milioni).