Lo stesso stadio, ma vicino a quello storico di San Siro (rifunzionalizzato). È questa l'ultima idea di Inter e Milan dopo l'incontro andato in scena ieri a Palazzo Marino per chiudere definitivamente le porte al progetto di Webuild riportando a galla i progetti del 2019, ovvero la Cattedrale di Populous e Gli Anelli di Manica Crm. Come ricorda il Corriere della Sera, però, a differenza di quell'anno, adesso sul Meazza pesa il vincolo della Sovrintendenza.

Per farla breve, due impianti ad un centinaio di metri l'uno dall'altro vengono bollati come "fantascienza. A meno che la Sovrintendenza ammorbidisca il vincolo o le squadre riescano a presentare un progetto che preservando il secondo anello del Meazza trasformi la Scala del calcio in un’oasi verde". Un percorso pieno di ostacoli, ma sia il sindaco Beppe Sala le proprietà dei club - assicura il Corsera - parlano di un incontro positivo.

Prima di muovere passo concreti, però, i club hanno fatto tre richieste preventive al Comune: conoscere il valore dello stadio e delle aree; capire se il vincolo della Sovrintendenza è modificabile; sapere i tempi del possibile acquisto di San Siro e aree limitrofe. In caso di risposta positiva si imboccherà la vecchia strada, altrimenti entrambi i club "andranno avanti sul progetto di uno stadio in comune fuori da Milano".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!