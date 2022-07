"Vicina alla conclusione l’avventura di Alexis Sanchez nella Milano interista". Ad asserirlo è il Corriere della Sera che nell'edizione odierna parla di incontro decisivo tra l'Inter e l procuratore del cileno, Fernando Felicevich, in viaggio per l'Italia. "L’incontro decisivo dovrebbe avvenire fra lunedì e martedì" si legge sulle pagine del quotidiano milanese che parla di possibile risoluzione che si aggirerebbe "intorno ai 6-7 milioni lordi, rispetto a un ingaggio da oltre 10 milioni lordi". Sanchez, come già detto nei giorni scorsi è un profilo che piace parecchio al Marsiglia, club per il quale l’attaccante non è del tutto convinto, motivo per il quale starebbe prendendo tempo per fare le sue valutazioni.