Ivan Perisic non proseguirà la sua avventura nell'Inter. Secondo il Corriere della Sera, le parole di ieri sono il preludio a un addio. "Una chiusura netta che non lascia spazio a ripensamenti - si legge -. Perisic, 33 anni, di gran lunga il migliore della stagione, il prossimo anno non ci sarà. La trattativa non è mai decollata, mentre i vari Lautaro, Brozovic e Barella rinnovavano".

Al croato, continua il Corsera, resta da scegliere dove andare a giocare, se in Bundesliga o in Premier League.