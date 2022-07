Per convincere Beppe Marotta a cedere Skriniar o Dumfries serviranno proposte al livello di quelle per Lukaku arrivate un anno fa dal Chelsea. Le classiche proposte irrifiutabili, insomma, come riporta il Corriere della Sera. Sullo slovacco, scrive il quotidiano, c'è ancora più il PSG che non i londinesi, ma i dialoghi sono al momento fermi. Per Dumfries, invece, non ci sono offerte tali da spingerlo lontano da Milano e per questo Udogie non viene preso in considerazione. In entrata si cerca un quinto centrale, una soluzione low cost, magari a fine agosto.