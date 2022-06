È Henrikh Mkhitaryan il primo colpo di mercato dell'Inter. Dopo aver rifiutato la proposta della Roma, l'armeno firmerà un biennale fino a giugno 2024 con una base di ingaggio da 3,3 milioni netti più bonus (individuali e di squadra) che possono portarlo a toccare i 4,2 milioni a stagione. "Tra questi - spiega il Corriere della Sera - è inserito un bonus presenze : se non dovesse raggiungere il numero stabilito, l’Inter potrà far scattare dopo 12 mesi una clausola per la risoluzione del contratto" .

Il quotidiano fa anche il punto della situazione su Romelu Lukaku, chiamato a discutere con il Chelsea per tentare di liberarsi in prestito. E intanto resta in attesa Paulo Dybala. "L’argentino è uno degli obiettivi principali della dirigenza nerazzurra, l’intesa è stata trovata sulla base di 7 milioni netti a stagione per 4 anni, ma si aspetta a concretizzarla", puntualizza il Corsera.

