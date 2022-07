Paulo Dybala è ancora senza squadra e a lui è dedicato oggi uno dei pezzi della pagina sportiva sul Corriere della Sera , a firma Gianluca Di Marzio . L'argentino avrà parlato certamente con Paul Pogba in vacanza del Manchester United , ma i Red Devils aspettano l'eventuale uscita di Ronaldo per decidere se lanciarsi di nuovo sull'argentino dopo il tentato assalto del 2019 quando saltò lo scambio con Lukaku .

A tutti quelli a cui interessa il giocatore non va di andare oltre i 4-4,5 netti di ingaggio annui. Compresa l'Inter, "l’unica in serie A ad aver aperto una reale trattativa per prenderlo, senza però mai raggiungere un’intesa definitiva e, soprattutto, legandola nel momento clou alla pista parallela che ha poi riportato in dote Lukaku".

Il nodo, adesso è che "a Simone Inzaghi va benissimo l’attacco così com’è, gli equilibri sono sacri, non basterebbe adesso l’uscita di Sanchez per riaprire la pratica. Marotta quindi non fa pretattica e dice la verità, nonostante abbia avuto (e magari ancora ha, per carità) quella tentazione forte di puntare sul gioiello scaricato dalla Juve. Chi assiste Dybala l’ha capito da tempo, ben prima delle recentissime frenate pubbliche, ecco perché sono stati riattivati contatti in Premier e fissati appuntamenti a Londra (dove anche lo United ha gli uffici) nelle prossime ore".