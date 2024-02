Il diritto di superficie potrebbe permettere a Inter e Milan di diventare proprietarie dello stadio di San Siro, come da proposta del sindaco di Milano, Beppe Sala.

Al momento, riporta il Corriere della Sera, ci sono tre opzioni sul tavolo per il futuro del Meazza: la prima è che il Comune realizzi i lavori concordandoli coi club; la seconda è che il Comune partecipi ai lavori con i club; la terza è quella preferita da Sala, appunto la cessione del diritto di superficie a lunghissimo termine.

I club non erano presenti ieri alla presentazione dell'ultimo progetto di ristrutturazione. Nei prossimi giorni Inter e Milan saranno invitati in Comune per dare una risposta definitiva sulla costruzione di un nuovo impianto, quello di cui si è parlato per anni prima che gli ostacoli nel percorso suggerissero alle società di andare altrove.