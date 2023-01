Due giorni dopo il successo nella Supercoppa, l'Inter pensa al campionato e a come il morale alto può influire nella corsa allo scudetto. "Se i trofei si pesano, questo successo per l’Inter vale tanto anche per lo slancio che può dare per il seguito della stagione - scrive il Corriere della Sera -. Vale per l’avversario, perché i nerazzurri avevano perso il derby di settembre avvitandosi nella crisi di inizio anno. Vale per come la squadra di Inzaghi è andata a prendersi la vittoria, con qualità individuale e corale. Infine vale molto per il percorso affrontato dalla società e dalla squadra, capaci di incassare colpi sul campo e fuori, senza perdere la rotta".