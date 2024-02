Il piano A per il futuro stadio dell'Inter resta Rozzano. Ne scrive oggi il Corriere della Sera, sottolineando come valga lo stesso per il Milan riguardo a San Donato. Dopo l'incontro di ieri tra i club e il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, resta comunque lo scetticismo sulla fattibilità dei lavori di ristrutturazione di San Siro ipotizzati da WeBuild, considerando che in estate l'impianto ospita anche un gran numero di concerti e che ci sono in prospettiva i cantieri per la cerimonia d'apertura di Milano-Cortina 2026.

Dall'altro lato, il file San Siro è stato riaperto in considerazione del fatto che i costi per un nuovo stadio sono proibitivi, gli incassi relativi e gli iter burocratici pieni di trappole. Senza contare che verrebbe meno la visibilità che ha ancora il Meazza.