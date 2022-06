I difensori sono i protagonisti del mercato. In casa Inter , ma non solo. Tra i nerazzurri sono molto ambiti Bastoni (dal Tottenham ) e Skriniar (dal Psg, che ha offerto 50 milioni e potrebbe rilanciare a fronte del "no" di Marotta ).

Da tempo il club di via della Liberazione ha un accordo con Bremer, ma Cairo ritiene bassa la cifra di 30 milioni preventivata dall'Inter e aspetta un rilancio del Milan, che non vorrebbe però inserire Pobega come contropartita (come invece piacerebbe ai granata).

In difesa si pensa anche a Milenkovic. La Fiorentina ha chiesto 15 milioni di euro, nella trattativa potrebbe rientrare Pinamonti.