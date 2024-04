Come cambieranno i ricavi minimi della Champions League a partire dalla prossima stagione e con il nuovo format? I colleghi di Calcio e Finanza studiano e propongono una stima di cinque club di Serie A, ovvero Inter, Milan, Juventus, Bologna e Roma, arrivando alla conclusione che la società nerazzurra è quella che incasserà più di tutte.

Tra i parametri presi in considerazione di CF c'è il bonus per la partecipazione (18,62 milioni di euro per ciascuno dei 36 club che si qualificheranno per la prima fase), ma anche le somme in arrivo dal pilastro 'value' (che accorpa market pool e il ranking storico/decennale), con la cifra complessiva andrà divisa in due parti: la parte europea (legata al mercato dei diritti tv del continente, distribuita in base a un ranking creato utilizzando la media tra il peso del singolo mercato nazionale e il ranking UEFA su cinque anni) e quella non europea (legata al ranking storico/decennale, esclusi i punti guadagnati per i titoli conquistati nella storia). A questi dati dovranno poi essere aggiunti i bonus per i risultati e il bonus extra per la classifica finale.

Conti alla mano, "allo stato attuale l’Inter incasserebbe più di tutti: oltre 32 milioni di euro tra quota europea e quota non europea", sentenzia CF: a seguire la Roma (31,3 milioni di euro), la Juventus (circa 31 milioni), il Milan (poco meno di 26 milioni) e il Bologna (17,6 milioni). Ma non è finita qui, perché "aggiungendo all’ultima voce descritta anche i bonus per la partecipazione e i bonus minimi per i risultati (l’ultimo posto in classifica) scopriamo che l’Inter è il club che incasserà di più dalla nuova Champions come quota di partenza: quasi 51 milioni di euro", sottolinea ancora il sito finanziario. Al secondo posto la Roma (oltre 50 milioni di euro), poi la Juventus (poco meno di 50 milioni per i bianconeri), il Milan (quasi 45 milioni) e il Bologna (36,5 milioni di euro).

