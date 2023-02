Quanto varrebbe per l'Inter il passaggio ai quarti di finale di Champions League? Prendendo in considerazione i dati a disposizione, Calcio e Finanza analizza i possibili ricavi dei nerazzurri, partendo dalla base d'incasso già messa in tasca dai club: il bonus partecipazione da 15,64 milioni, i ricavi dal ranking storico (quasi 16 milioni per l’Inter) e la prima parte del market pool, che per la squadra di Inzaghi (seconda classificata nella scorsa Serie A) è di 6 milioni di euro. A queste cifre si aggiungono i bonus per i risultati nella fase a gironi del torneo (per l'Inter oltre 10 milioni) e la seconda parte del market pool, che si basa sul numero di partite disputate nella Champions League 2022/23.