L'idea di La Russa sui due stadi vicini per Inter e Milan è già stata analizzata in passato dai due club, scartata sin da subito. Il motivo? Lo riferisce Calcio e Finanza, spiegando che nel piano si era prospettato la coesistenza di due impianti per un totale di 140.000 posti, divisi fra i 60.000 di San Siro (dopo demolizione del terzo anello) e gli 80.000 del nuovo stadio. La domanda di mobilità richiesta non sarebbe stata soddisfatta, evidenzia Calcio e Finanza.

Le criticità sarebbero sette: affluenze di spettatori equivalenti alla media giornaliera di EXPO (con picchi temporali più concentrati in meno ore) su un’area quattro volte più piccola; raddoppio della domanda di sosta su strada, che risulta impossibile da soddisfare in zona; trasporto pubblico costretto a gestire oltre 23.000 spettatori; elevato impatto acustico dei due stadi, dei quali il «G. Meazza» è già oltre i limiti della norma; mantenimento di una struttura obsoleta che non garantisce al pubblico pagante alcuno degli odierni standard di comfort e fruibilità; incompatibilità paesistica; eccessiva densificazione edilizia delle volumetrie complementari (16.000 mq edificabili)", si legge sul sito di Calcio e Finanza.