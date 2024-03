Niente proroga per Suning: Oaktree tiene il 20 maggio come scadenza per la restituzione del prestito. Oltre quella data, l'Inter andrà al fondo americano come conferma il Corriere dello Sport anche oggi.

Apertura di Oaktree a Zhang? Secondo il quotidiano romano, la mossa sarebbe quasi un ultimatum che metterebbe il presidente nerazzurro in un angolo. L'unico scopo della proroga sarebbe la finalizzazione delle trattative del gruppo Suning con un nuovo investitore, quindi una sorta di garanzia di capitali freschi avendo la certezza o quasi di recuperare il denaro da Zhang.

La notizia del CdS è che ci sono trattative per la cessione dell'Inter, ma il compratore l'ha trovato proprio Oaktree e non Suning. Per cui niente riscadenziamento: il fondo Usa avrebbe valutato che, anche concedendo più tempo, la prospettiva sarebbe stata quella di non recuperare il denaro. E allora - come sottolinea il quotidiano - per gli americani è meglio procedere subito con l’escussione del pegno per poi dedicarsi direttamente alla cessione dell’Inter.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!